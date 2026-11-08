Dieser Mann hat „das Rezept“ für die Abnehmspritze

Zuwenig Infos für die Krankenkasse

Die ÖGK stößt da in das gleiche Horn und betont, dass für Adipositas alleine die Abnehmspritze laut Gesetz derzeit nicht vorgesehen sei. Man müsse sich streng an dieses halten. Auch im Fall von Herbert S. hätte aufgrund der vorliegenden Informationen die Ablehnung den Vorgaben entsprochen: „Nachdem die besondere gesundheitliche Gesamtsituation und weitere Diagnosen bekannt waren, wurde die Bewilligung für diesen Einzelfall erteilt“, so die Kasse.