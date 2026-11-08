Lend steht jetzt ganz ohne Nahversorger da

Nach dem Nahversorger-Aus im Dorfkern hat im Ortsteil Embach auch noch das letzte Geschäft von Lend (Salzburg) zugesperrt. Eine engagierte Gruppe kämpft um ein Zukunftskonzept: „Wir wollen es gemeinsam schaffen!“
Seit dem Aus im Kaufhaus Röck Ende September muss die Gemeinde Lend ganz ohne Nahversorger auskommen. Das Geschäft war 55 Jahre lang Institution und Treffpunkt im Ortsteil Embach. Jetzt bleibt die Tür zu.
Im fünf Kilometer entfernten Dorfkern von Lend wurde der Kramer zwar zuerst wiederbelebt, verschwand dann aber komplett aus dem Ortsbild. Bewohner müssen Umwege von rund einer Viertelstunde pro Autostrecke bis Taxenbach, Rauris oder Schwarzach in Kauf nehmen.
Konkurrenz wurde immer größer
Der Schritt fiel der Familie Röck nicht leicht. „Es ist zuletzt immer schwieriger geworden. Früher hatten wir auch noch Textilien oder Geschirr und Souvenirs. Der Markt hat sich verändert“, meint Seniorchefin Marianne. Die Konkurrenz von Diskontern oder Billigmarken wurde immer größer. Es braucht ein zukunftsfähiges Konzept. In der Familie fand sich aber kein Nachfolger mehr.
Ein Nahversorger ist auch für das soziale Herz einer Gemeinde wichtig. Wir brauchen eine Lösung für die Zukunft.
Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer
Bild: Kerstin Jönsson
Die 170 Quadratmeter Geschäftsfläche sollen nun zu fairen Pachtkonditionen vergeben werden. Röck: „Regale, Wurstmaschine – alles ist bereit. Wir hoffen, dass es weitergeht.“
In Embach will eine engagierte Gruppe die Nahversorgung retten. „Alles, was in der dörflichen Struktur wegfällt, ist ein großer Verlust“, bedauert Ortsbäuerin Antonia Geisler, die selbst Gemüse anbaut. Wichtiges Zukunftsrezept: mehr regionale Produkte ins Regal!
Die Gruppe schaut auch über die Gemeindegrenzen. Ein mögliches Modell ist die Gründung eines Vereins wie in Zederhaus, wo die Bürger Mitglieder sind. „Wir wollen alle Kräfte zusammenhalten“, so ÖVP-Ortsvize Hannes Eder. Und auch für den Dorfkern von Lend wurde ein Nachdenkprozess gestartet. Optimallösung wäre ein Nahversorger mit zwei Filialen, heißt es.
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