Lend steht jetzt ganz ohne Nahversorger da

Konkurrenz wurde immer größer

Der Schritt fiel der Familie Röck nicht leicht. „Es ist zuletzt immer schwieriger geworden. Früher hatten wir auch noch Textilien oder Geschirr und Souvenirs. Der Markt hat sich verändert“, meint Seniorchefin Marianne. Die Konkurrenz von Diskontern oder Billigmarken wurde immer größer. Es braucht ein zukunftsfähiges Konzept. In der Familie fand sich aber kein Nachfolger mehr.