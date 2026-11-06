E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten

Fünf Millionen Haushalte, 22 Prozent potenziell betroffen

In Österreich gibt es rund fünf Millionen Haushalts-Stromkunden. Nach Berechnungen der E-Control sind etwa 75 Prozent Gewinner der Reform, drei Prozent bleiben gleich, und rund 22 Prozent – also etwa eine Million Haushalte – sind potenziell gefährdet, mehr zu zahlen, wenn sie nichts tun. Das sind vor allem Haushalte mit hohem Stromverbrauch, etwa durch E-Auto, Sauna und Wärmepumpe. „Und auf diese Kunden muss man zugehen und sagen: Passt auf, ihr seid jetzt gefährdet, dass ihr mehr zahlt, wenn ihr nichts tut“, so Strebl.