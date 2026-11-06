Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 15 Euro pro Monat

E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten

Wirtschaft
06.11.2026 22:30
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Wer zu Hause ein E-Auto lädt, eine Sauna oder eine Wärmepumpe betreibt, muss sich auf höhere Stromnetz-Kosten einstellen. Dafür werden Niedrig-Verbraucher entlastet. Das ist im Kern die Botschaft der größten Stromnetz-Tarifreform seit 25 Jahren. Doch es gibt auch – ganz offizielle – Wege, den Anstieg zu umgehen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bisher hängt der Netztarif – also jener Teil der Stromrechnung, der an den Netzbetreiber geht und rund ein Drittel des Strompreises ausmacht – fast ausschließlich davon ab, wie viele Kilowattstunden ein Haushalt aus dem Netz bezieht. Das aber entspreche nicht den tatsächlichen Kosten: „Die Kosten verursachen die Spitzen, also wenn Sie sehr viel gleichzeitig machen“, so Michael Strebl, Chef der E-Control. Künftig werde daher stärker die gleichzeitig bezogene Leistung bepreist – und nicht mehr nur die Menge.

Konkret heißt das: „Die, die das Netz stärker belasten, die stärkere Spitzen haben, müssen einen faireren Beitrag zahlen. Die, die das Netz gleichmäßig belasten und daher die Netzkostenentwicklung dämpfen, müssen davon profitieren“, sagt Strebl.

Zehn bis 15 Euro mehr pro Monat
Für Haushalte mit hohem Verbrauch, die ihr Verhalten nicht ändern, beziffert Strebl die Mehrbelastung mit „ungefähr zehn bis 15 Euro pro Monat“. Wer etwa gleichzeitig die Sauna aufheizt, den Backofen einschaltet und das E-Auto lädt, verursacht eine Leistungsspitze, die das Netz teuer macht.

E-Control-Vorstand Michael Strebl: „Die, die das Netz stärker belasten, die stärkere Spitzen ...
E-Control-Vorstand Michael Strebl: „Die, die das Netz stärker belasten, die stärkere Spitzen haben, müssen einen faireren Beitrag zahlen.“(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Umgekehrt profitieren alle, die keine hohen Stromspitzen haben, durch niedrigere Netzkosten. Strebl: „Das sind die meisten, ungefähr 75 bis 80 Prozent werden sozusagen Gewinner sein. Du brauchst gar nichts tun.“

Die Ersparnis ist allerdings überschaubar: Nach vorläufigen Berechnungen sinken die Netzkosten mit dem neuen System im Schnitt um 5,7 Prozent – bei einem Durchschnittshaushalt mit 3500 Kilowattstunden Verbrauch macht das höchstens wenige Euro im Monat aus.

So lassen sich die Mehrkosten vermeiden
Wer viel Strom verbraucht, kann die höheren Kosten aber umgehen – indem er seine Verbrauchsspitzen vermeidet. Das Zauberwort heißt Flexibilität. „Sie können sagen, ich nehme ein Energiemanagementsystem, das Ihnen das automatisch steuert“, so Strebl. Solche Systeme verhindern etwa, dass Sauna und das Aufladen des E-Autos gleichzeitig laufen – das E-Auto wird dann erst geladen, wenn die Sauna schon warm ist.

Auch der Betrieb einer Sauna kann bald teurer werden.
Auch der Betrieb einer Sauna kann bald teurer werden.(Bild: BillionPhotos.com - stock.adobe.com)

Besonders attraktiv ist die sogenannte flexible Entnahme: Verzichtet ein Kunde in zwei Zeitfenstern, die der Netzbetreiber als Spitzenzeiten definiert (beispielsweise 7 bis 9 Uhr und 17 bis 19 Uhr), auf einen Teil seiner Nutzung, „dann kriegt er einen Rabatt auf den Preis“.

Zeitplan und Info-Kampagne
Die Umstellung erfolgt nicht von heute auf morgen. Die Netzbetreiber können zwischen 1. Jänner 2027 und 30. Juni 2028 umstellen – je nach internem Vorbereitungsbedarf, etwa wegen laufender IT-Projekte. „Wir machen die Umstellung natürlich schrittweise. Wir machen sie mit einem relativ langen Einführungszeitraum“, sagt Strebl.

Bevor es so weit ist, soll eine große Informations-Kampagne – gemeinsam mit den Netzbetreibern – die Kunden aufklären. „Kunden verwirren ist das Schlimmste, was man tun kann. Das werden wir tunlichst unterlassen“, so Strebl.

Das steckt dahinter: 300 Millionen Euro Ersparnis
Der Sinn der Reform: Die Netze sollen nicht mehr für wenige Spitzenstunden im Jahr teuer ausgebaut werden müssen. „Genau diese Spitzen, die für wenige Stunden oft im Jahr auftreten, genau dafür muss man die Netzstruktur auslegen. Wenn Sie das runterbringen, sparen Sie sich einen Netzausbau um 300 Millionen Euro pro Jahr“, rechnet Strebl vor. Diese Einsparung soll den Anstieg der Netzkosten dämpfen, der durch den notwendigen Ausbau – Stichwort Elektrifizierung von Verkehr und Wärme – ohnehin auf uns zukommt.

Lesen Sie auch:
Anfang Oktober installierte die Salzburg AG beim Heizkraftwerk Mitte einen Extra-Transformator. 
Krone Plus Logo
Verbrauch steigt stark
Immer neue Lasten setzen Stromnetze unter Stress
28.10.2026
Entlastung der Netze
Neue Stromtarife: Was sich für Haushalte ändert
13.10.2026
Neue Strom-Verordnung
Netzkosten sinken 2027 im Schnitt um 3,6 Prozent
29.10.2026

Fünf Millionen Haushalte, 22 Prozent potenziell betroffen
In Österreich gibt es rund fünf Millionen Haushalts-Stromkunden. Nach Berechnungen der E-Control sind etwa 75 Prozent Gewinner der Reform, drei Prozent bleiben gleich, und rund 22 Prozent – also etwa eine Million Haushalte – sind potenziell gefährdet, mehr zu zahlen, wenn sie nichts tun. Das sind vor allem Haushalte mit hohem Stromverbrauch, etwa durch E-Auto, Sauna und Wärmepumpe. „Und auf diese Kunden muss man zugehen und sagen: Passt auf, ihr seid jetzt gefährdet, dass ihr mehr zahlt, wenn ihr nichts tut“, so Strebl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
06.11.2026 22:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
337.890 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
135.001 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
120.194 mal gelesen
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1311 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1061 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
650 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Wirtschaft
Bis 15 Euro pro Monat
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
Platz für Roboter-Taxi
Musk zieht den Stecker: Aus für Teslas Cybertruck
Krone Plus Logo
BYD und Tesla Gewinner
Wie EU-Milliardenstrafen die Autobranche umbringen
Krone Plus Logo
Rettung fürs Marchfeld
„Die Entscheidung fällt an der Tiefkühltruhe!“
Mühlviertler kaufen
Firma Betten Reiter bekommt einen neuen Eigentümer
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf