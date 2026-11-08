B2K: Ein Comeback, das keine Wünsche offenlässt

Vertraute Gefühle und harmonischer Gesang

Mit „I‘m Outside“, „It‘s Nothing“ und „808“ schlagen B2K anschließend wieder ruhigere Töne an. Vor allem Letzterer erinnert mit seinen sanften Melodien an die großen R&B-Balladen der 90er-Jahre. Hier zeigen die Jungs einmal mehr, was sie stimmlich draufhaben. Es sind Lieder, bei denen man einfach die Augen schließen und sich von der Musik treiben lassen möchte.

Bei „Boyfriend“ wird das Tempo dann wieder etwas angezogen. Und irgendwie kommt dabei sofort ein Déjà-vu auf. Zwar hat die Nummer nichts mit ihrem damaligen Hit „Girlfriend“ aus dem Jahr 2003 zu tun, dennoch ist dieses vertraute B2K-Feeling von damals plötzlich wieder da. Die eingängige Hook bleibt sofort hängen und macht den Track zu einem jener Titel, die man immer wieder hören möchte. Unterstützung bekommen sie dabei von Rapper Bow Wow, der ebenfalls ein Stück 2000er-Nostalgie mitbringt. Im dazugehörigen Visualizer sind außerdem Fans und Aufnahmen ihrer jüngsten US-Auftritte zu sehen. „Boyfriend“ und „Mileage“ zählen hier definitiv zu den stärksten Songs der Platte.

Mit „4 The Night“, „Long As We“ und „Cosign“ geht es anschließend wieder in die entspanntere Richtung, bevor B2K mit „Today“ für einen der emotionalsten Momente des Albums sorgen. Der vorletzte Titel kommt ganz ohne wuchtige Bässe aus. Stattdessen stehen Klavierklänge und harmonischer Gesang im Mittelpunkt. Inhaltlich geht es darum, eine vergangene Liebe endgültig loszulassen und nach vorne zu blicken. Eine wunderschöne Ballade, die zeigt, dass die einstigen Teenie-Stars längst erwachsen geworden sind. Zum Abschluss wird es mit „Vibrate“ dann noch einmal flotter. Statt das Werk mit einer ruhigen Nummer ausklingen zu lassen, verabschieden sie sich mit kräftigen Beats und jeder Menge Energie – Ein gelungener Abschluss.