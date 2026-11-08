Drei Modelle: So könnte man Kinder-Täter stoppen

Modell 1: Strafmündigkeit senken

Die erste Möglichkeit ist zugleich die politisch umstrittenste: Kinder sollen – wie berichtet – bei besonders schweren Straftaten bereits vor ihrem 14. Geburtstag strafrechtlich belangt werden können. Dafür sprach sich neben Wallner auch die Polizei aus, die von 30 bis 50 strafunmündigen Intensivtätern im Ländle spricht. Konkret geht es um sogenannte Verbrechen, also Delikte, die mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Damit könnten auch bei jüngeren Tätern strafrechtliche Maßnahmen greifen.