Duell der Ex-Klubs: Beichler hat einen Favoriten

Wenn seine Ex-Klubs Sturm und Salzburg Sonntag (17) aufeinanderprallen, ist Daniel Beichler selbst im Einsatz. Der Grazer sitzt seit Oktober in Belgien auf der Trainerbank. Der 38-Jährige über seinen neuen Job beim Aufsteiger und den Hit in Liebenau. Warum er die Arbeit der Bullen lobt und Sturm einen Sieg zutraut.