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Duell der Ex-Klubs: Beichler hat einen Favoriten

Fußball National
08.11.2026 10:00
Seit Anfang Oktober arbeitet Daniel Beichler als Trainer in Belgien bei Kortrijk
Seit Anfang Oktober arbeitet Daniel Beichler als Trainer in Belgien bei Kortrijk(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Wenn seine Ex-Klubs Sturm und Salzburg Sonntag (17) aufeinanderprallen, ist Daniel Beichler selbst im Einsatz. Der Grazer sitzt seit Oktober in Belgien auf der Trainerbank. Der 38-Jährige über seinen neuen Job beim Aufsteiger und den Hit in Liebenau. Warum er die Arbeit der Bullen lobt und Sturm einen Sieg zutraut.

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Beim letzten Heimspiel gegen Salzburg im März saß noch Daniel Beichler auf der Trainerbank der Gäste. Doch am 18. Mai war die Ära des Grazers vorbei. Seit Oktober hat der 38-Jährige einen neuen Job. Er soll in Belgien Aufsteiger Kortrijk zum Klassenerhalt führen.

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