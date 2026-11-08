LASK-Trainer Kühbauer: „Da brechen alle Dämme“

Die frühe Führung durch Christoph Lang (3.) ließ Erinnerungen an das 4:0 über Slovan Bratislava in der Champions League drei Tage zuvor wach werden. Doch Ried ließ sich nicht abschießen – und der LASK in Sachen Konsequenz auch zu wünschen übrig. „Wir haben da ein bisschen nachgelassen, sind ein bisschen schlampig geworden in manchen Sachen“, konstatierte Lang. Kühbauer gab ihm recht. „Wir waren dann nicht mehr so nah am Mann. Wir sind eine fußballerisch gute Mannschaft, aber physisch können wir auch sehr gut spielen. Und da haben wir ein bisschen den letzten Schritt vermissen lassen, haben uns gedacht, wir sind schon auf der Siegerseite.“