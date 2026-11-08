Alkolenker kracht mit Pkw gegen Brücke: Überschlag

Das Auto kam letztlich in der angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Das Brückengeländer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen. „Sowohl der Lenker als auch der gleichaltrige Beifahrer, ebenfalls ein Slowake, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien“, heißt es vonseiten der Polizei.