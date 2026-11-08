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Geländer ausgerissen

Alkolenker kracht mit Pkw gegen Brücke: Überschlag

Tirol
08.11.2026 08:14
Das Auto landete am Dach und wurde massiv beschädigt.
Das Auto landete am Dach und wurde massiv beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Unfall am Samstagabend im Tiroler Unterland: Ein Auto kam bei Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend. Der Wagen blieb in der angrenzenden Wiese am Dach liegen. Der Lenker (21) war laut Polizei betrunken – sein Beifahrer musste verletzt ins Krankenhaus.

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Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall kurz vor 21.30 Uhr. Der 21-jährige Slowake war in Breitenbach auf der Gemeindestraße Schönau in Richtung Angerberg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw geriet über den Fahrbahnrand hinaus, krachte gegen ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend.

Zitat Icon

Sowohl der Lenker als auch der gleichaltrige Beifahrer, ebenfalls ein Slowake, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.

Ermittler von der Polizei

Das Auto kam letztlich in der angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Das Brückengeländer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen. „Sowohl der Lenker als auch der gleichaltrige Beifahrer, ebenfalls ein Slowake, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien“, heißt es vonseiten der Polizei. 

Beifahrer im Krankenhaus
Während der Fahrer nach eigenen Angaben unverletzt blieb und eine ärztliche Versorgung ablehnte, erlitt der Beifahrer Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich. Er wurde mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

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Ein mit dem 21-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Entsprechende Anzeigen folgen. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

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