Alkolenker kracht mit Pkw gegen Brücke: Überschlag

Dramatischer Unfall am Samstagabend im Tiroler Unterland: Ein Auto kam bei Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend. Der Wagen blieb in der angrenzenden Wiese am Dach liegen. Der Lenker (21) war laut Polizei betrunken – sein Beifahrer musste verletzt ins Krankenhaus.
Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall kurz vor 21.30 Uhr. Der 21-jährige Slowake war in Breitenbach auf der Gemeindestraße Schönau in Richtung Angerberg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw geriet über den Fahrbahnrand hinaus, krachte gegen ein Brückengeländer und überschlug sich anschließend.
Sowohl der Lenker als auch der gleichaltrige Beifahrer, ebenfalls ein Slowake, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.
Ermittler von der Polizei
Das Auto kam letztlich in der angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Das Brückengeländer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen. „Sowohl der Lenker als auch der gleichaltrige Beifahrer, ebenfalls ein Slowake, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien“, heißt es vonseiten der Polizei.
Beifahrer im Krankenhaus
Während der Fahrer nach eigenen Angaben unverletzt blieb und eine ärztliche Versorgung ablehnte, erlitt der Beifahrer Verletzungen unbestimmten Grades im Rückenbereich. Er wurde mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Alkotest beim Lenker positiv
Ein mit dem 21-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Entsprechende Anzeigen folgen. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.