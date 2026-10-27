Blut ist das „Wunderwerk“ unseres Körpers

Österreichweit wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1000 am Tag. Trotz dieses hohen Bedarfs spenden nur 3,35 Prozent der Bevölkerung Blut. Die Konserven halten lediglich 42 Tage. Diese und weitere interessante Fakten gibt es zum Thema Blut.
Häufige Blutgruppen werden zwar verhältnismäßig öfter gegeben, jedoch dementsprechend häufiger benötigt. Seltene Blutgruppen finden sich im Umkehrschluss nicht so oft, doch jede davon kann einen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Denn Blut ist ein natürliches Notfallmedikament, das insbesondere in der Intensiv- und Notfallmedizin benötigt wird. Auch viele Krebspatienten sind auf Blut und die daraus gewonnenen Produkte angewiesen, da diese entscheidend für eine erfolgreiche Therapie sein können.
Trotz unserer modernen Hochleistungsmedizin kann der wertvolle „Lebenssaft“ weder künstlich hergestellt noch ersetzt werden. Überdies sind Konserven nur 42 Tage haltbar, weshalb es kontinuierlich Nachschub braucht.
„Ihr Bestes geben“ dürfen Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllen. Erstspenderinnen und Erstspender dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Gabe das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Laut der seit Juni 2025 gültigen Blutspenderverordnung können Frauen bis zu dreimal pro Jahr und Männer bis zu viermal jährlich zur Blutspende gehen. Der zeitliche Abstand zur letzten Blutspende muss mindestens acht Wochen betragen.
Was ist der Unterschied zur Plasmagabe?
Bei der Plasmaspende wird ausschließlich das Plasma gesammelt. Das ist eine gelbliche Flüssigkeit im Blut, die voller wertvoller Proteine steckt. Alle anderen Blutbestandteile fließen direkt zurück in den Körper. Normalerweise hat der Organismus das Plasma schon nach 48 Stunden ersetzt. Daher kann man 50 Mal im Jahr spenden.
Plasma wird zu lebenswichtigen Medikamenten verarbeitet, etwa für Menschen mit Immunschwäche, oder Enzymmangel, Hämophilie (Bluter-Krankheit), für Schwerverletzte, Brandopfer etc. Auch hier gilt: Jede einzelne Spende zählt!
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