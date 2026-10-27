Blut ist das „Wunderwerk“ unseres Körpers

Häufige Blutgruppen werden zwar verhältnismäßig öfter gegeben, jedoch dementsprechend häufiger benötigt. Seltene Blutgruppen finden sich im Umkehrschluss nicht so oft, doch jede davon kann einen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Denn Blut ist ein natürliches Notfallmedikament, das insbesondere in der Intensiv- und Notfallmedizin benötigt wird. Auch viele Krebspatienten sind auf Blut und die daraus gewonnenen Produkte angewiesen, da diese entscheidend für eine erfolgreiche Therapie sein können.