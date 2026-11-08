Gaskraftwerk ist immer öfter die „Strom-Feuerwehr“

Was war das für ein Sommer! Große Hitze, viel Sonnenschein – gute Nachrichten für die Photovoltaik. Und dennoch ging dieser Sommer in die Geschichte des Gas-Kombikraftwerks Mellach ein. An nicht weniger als 32 Tagen wurde es hochgefahren, um Strom zu produzieren – ein außergewöhnlicher Wert. Wie kam es dazu?