„Warte seit Monaten, dass Antrag bearbeitet wird“

33 Euro am Tag für drei Personen: Unser Sonntagsbericht über Anika Wakolbinger aus Linz hat die Leser bewegt. Warum muss eine alleinerziehende Mutter ohne Unterhalt und staatliche Unterstützung auskommen? Wir haben bei der Kinder- und Jugendhilfe nachgefragt.
33 Euro am Tag für sich und ihre beiden Töchter. Oder auch 990 Euro im Monat – das ist der Betrag, der Anika Wakolbinger nach Abzug der Fixkosten zum Leben bleibt. Für Lebensmittel. Kleidung. Öffis. Medikamente. Bastelbeiträge im Kindergarten, Hobbys, Ausflüge, Geschenke. Es gab Hunderte Kommentare zu unserem Bericht in der Sonntags-„Krone“ und zwischen hitzigen Debatten eine Frage, die sich durchzog: Wie kann es sein, dass eine alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern (4 und 2 Jahre) seit bald zwei Jahren ohne Unterhalt und ohne staatliche Unterstützung dasteht?
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