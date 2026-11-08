Schülern droht jetzt ein Winter ohne Heizung

Kommen jetzt mobile Heizgeräte zum Einsatz?

Die Marktgemeinde hält hingegen fest, dass alle vertraglichen Verpflichtungen zur Gänze erfüllt worden seien. Über Umwege ist der heikle Fall beim Bezirksgericht Mattersburg gelandet. Eine Lösung ist dringend nötig. Eine Ersatzversorgung für die drei öffentlichen Gebäude ist laut Gemeinde nicht möglich: „Mobile Heizgeräte können den Wärmebedarf der Schule, des Veranstaltungszentrums oder des Museums nicht decken.“