Hundekekse statt Törtchen: So fand Konditor Ausweg

Thomas Reimair steht in seinem Geschäft an der Ecke Grassmayr-Kreuzung/Leopoldstraße in Innsbruck. Hier hat sich in den letzten zwei Monaten viel verändert. Das Lokal war lange Zeit Anlaufstelle für Naschkatzen mit Hang zum Besonderen. Jetzt ist der gelernte Konditor – wenn man es mit Humor nehmen möchte – auf den Hund gekommen. Lustig war der radikale Schnitt nicht in jeder Phase. Doch er war unumgänglich.