Winterkönig DSC: Auch das Geldbörserl ist voller

Ein Premierentitel! Der erste Winterkönig der neuen Regionalliga Süd (so steht es in der Liga - siehe fan.at) heißt Deutschlandsberg. „Dass die Mannschaft gut ist, wussten wir, dass es so aufgeht, damit war nicht zu rechnen“, so Obmann Patrick Muchitsch, erst seit Juli im Amt. Muchitsch ist bereits jetzt mit den Planungen für nächste Saison beschäftigt. Das erlaubt der Modus, in dem sich die oberen Vier im Frühjahr mit den vier besten Kärntner Teams um den Titel messen. Der Abstieg für die Top-Vier ist aber fix abgewendet.