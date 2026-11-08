Winterkönig DSC: Auch das Geldbörserl ist voller

Der erste Winterkönig der neuen Fußball-Regionalliga Süd kommt aus Deutschlandsberg. Im steirischen Westen laufen die Planungen bereits voll an. Ein DSC-Kicker soll das Interesse aus höheren Ligen wecken. Was man als Winterkönig plant, ob die zweite Liga jetzt doch ein Thema werden könnte und warum man sich bisher viel Geld gespart hat.
Ein Premierentitel! Der erste Winterkönig der neuen Regionalliga Süd (so steht es in der Liga - siehe fan.at) heißt Deutschlandsberg. „Dass die Mannschaft gut ist, wussten wir, dass es so aufgeht, damit war nicht zu rechnen“, so Obmann Patrick Muchitsch, erst seit Juli im Amt. Muchitsch ist bereits jetzt mit den Planungen für nächste Saison beschäftigt. Das erlaubt der Modus, in dem sich die oberen Vier im Frühjahr mit den vier besten Kärntner Teams um den Titel messen. Der Abstieg für die Top-Vier ist aber fix abgewendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.