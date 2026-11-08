Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Dank neuem Modus

Winterkönig DSC: Auch das Geldbörserl ist voller

Fußball Dritte Liga
08.11.2026 09:00
Mit dem 4:1 in Kalsdorf schlossen Marco Reiterer und der DSC einen goldenen Herbst ab.
Mit dem 4:1 in Kalsdorf schlossen Marco Reiterer und der DSC einen goldenen Herbst ab.(Bild: Richard Purgstaller)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Der erste Winterkönig der neuen Fußball-Regionalliga Süd kommt aus Deutschlandsberg. Im steirischen Westen laufen die Planungen bereits voll an. Ein DSC-Kicker soll das Interesse aus höheren Ligen wecken. Was man als Winterkönig plant, ob die zweite Liga jetzt doch ein Thema werden könnte und warum man sich bisher viel Geld gespart hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Premierentitel! Der erste Winterkönig der neuen Regionalliga Süd (so steht es in der Liga - siehe fan.at) heißt Deutschlandsberg. „Dass die Mannschaft gut ist, wussten wir, dass es so aufgeht, damit war nicht zu rechnen“, so Obmann Patrick Muchitsch, erst seit Juli im Amt. Muchitsch ist bereits jetzt mit den Planungen für nächste Saison beschäftigt. Das erlaubt der Modus, in dem sich die oberen Vier im Frühjahr mit den vier besten Kärntner Teams um den Titel messen. Der Abstieg für die Top-Vier ist aber fix abgewendet.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Dritte Liga
08.11.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.713 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
116.761 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.213 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1319 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1097 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Mehr Fußball Dritte Liga
Sport Tv Logo
Dank neuem Modus
Winterkönig DSC: Auch das Geldbörserl ist voller
Wie berichtet
Trainerbeben in der Regionalliga Nord
„Perfekter Abschluss!“
Nordliga-Klub feiert Kantersieg zum Jahreskehraus
Mit Sieg in den Winter
„So richtig Thema war es nie, dass ich gehe!“
Sport Tv Logo
Kärntner nach Hellas
Austria? Hierländer hat sich jetzt entschieden!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf