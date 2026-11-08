Golden State bezwingt Orlando nach Verlängerung

Die Golden State Warriors haben in der NBA die Orlando Magic am Samstag 126:119 nach Verlängerung bezwungen. Stephen Curry warf für die Gastgeber 41 Punkte.
Seine Warriors sind mit sieben Erfolgen aus zehn Spielen in der Western Conference hinter Oklahoma City Thunder, den San Antonio Spurs und den Los Angeles Lakers mit jeweils 8:2-Siegen das viertbeste Team. Für Orlando war es die siebente Niederlage im neunten Match.
Oklahoma souverän
Oklahoma gewann daheim haushoch mit 114:75 gegen die Washington Wizards. Die Spurs feierten auswärts gegen die Portland Trail Blazers mit einem 125:103 den achten Sieg in Serie. Victor Wembanyama erzielte in drei Vierteln 29 Punkte, im Schlussabschnitt lief der Spurs-Star nicht mehr auf.
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