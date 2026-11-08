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Golden State bezwingt Orlando nach Verlängerung

US-Sport
08.11.2026 10:04
Stephen Curry (re.) war wieder in Topform.
Stephen Curry (re.) war wieder in Topform.(Bild: AFP/EZRA SHAW)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Golden State Warriors haben in der NBA die Orlando Magic am Samstag 126:119 nach Verlängerung bezwungen. Stephen Curry warf für die Gastgeber 41 Punkte.

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Seine Warriors sind mit sieben Erfolgen aus zehn Spielen in der Western Conference hinter Oklahoma City Thunder, den San Antonio Spurs und den Los Angeles Lakers mit jeweils 8:2-Siegen das viertbeste Team. Für Orlando war es die siebente Niederlage im neunten Match.

Oklahoma souverän
Oklahoma gewann daheim haushoch mit 114:75 gegen die Washington Wizards. Die Spurs feierten auswärts gegen die Portland Trail Blazers mit einem 125:103 den achten Sieg in Serie. Victor Wembanyama erzielte in drei Vierteln 29 Punkte, im Schlussabschnitt lief der Spurs-Star nicht mehr auf.

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