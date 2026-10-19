Wann steckt mehr hinter Schnupfen als Erkältung?

Farbe des Nasensekrets ist kein Indiz

Die Farbe des Nasensekrets sagt wenig darüber aus, ob Bakterien beteiligt sind. „Entscheidend für eine Antibiotika-Therapie sind Verlauf, Schweregrad und klinischer Befund“, erklärt der HNO-Kassenarzt Dr. Stefan Edlinger im Fachmagazin „Ärzte Krone“. „Halten die Symptome aber lange an, sind sie besonders stark oder nehmen nach einer Besserung erneut zu, sollte die Situation neu beurteilt werden.“