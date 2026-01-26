Vorteilswelt
Hartnäckiger Mythos

Warum Erkältungen nichts mit Kälte zu tun haben

Gesund
26.01.2026 06:30
Im Winter sind Erkältungen wieder auf dem Vormarsch.
Im Winter sind Erkältungen wieder auf dem Vormarsch.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))
Porträt von Wolfgang Altermann
Von Wolfgang Altermann

Wenn die Temperaturen sinken, scheint auch die Erkältung nicht weit. Seit Generationen gilt Kälte als Hauptverursacher für körperliche Beschwerden. Doch die wahren Ursachen liegen woanders. Welche Faktoren tatsächlich über eine Infektion entscheiden – und warum sich der Irrtum bis heute hält.

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen – kaum ein gesundheitliches Phänomen ist so alltäglich wie die Erkältung, die mit vielen festen Überzeugungen verbunden ist. „Du hast dich verkühlt“, heißt es schnell, wenn die Nase läuft oder der Hals kratzt. Doch die Vorstellung, dass niedrige Temperaturen direkt krank machen, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Erkältungen entstehen nicht durch Kälte, sondern durch Krankheitserreger. Trotzdem scheinen sie im Winter häufiger aufzutreten. Der Grund dafür liegt in einem komplexen Zusammenspiel aus Biologie, Verhalten und Umwelt.

Viren statt niedriger Temperaturen
Eine Erkältung ist eine Infektion der oberen Atemwege. Ausgelöst wird sie von Viren, die über die Luft oder über direkten Kontakt übertragen werden. Sie gelangen in Nase, Rachen oder Bronchien und vermehren sich dort. Kälte allein kann diese Krankheitserreger weder erzeugen noch ersetzen. Ohne Viren bleibt der Körper gesund – selbst bei eisigen Temperaturen.

Warum hält sich der Mythos dennoch so hartnäckig? Weil Erkältungen oft zeitlich mit Kälteperioden zusammenfallen. Sinkende Temperaturen verändern jedoch nicht den Ursprung der Krankheit, sondern die Bedingungen, unter denen Viren leichter übertragen werden können. 

Zwar verfügt menschliche Körper über ein ausgeklügeltes Abwehrsystem. Doch dieses System arbeitet nicht immer unter optimalen Bedingungen. Kühle, trockene Luft kann die Schleimhäute in Nase und Rachen austrocknen. Normalerweise bilden sie eine feuchte Schutzschicht, die Viren abfängt und unschädlich macht. Wird diese Barriere geschwächt, haben Erreger leichteres Spiel.

Zudem ziehen sich bei Kälte die Blutgefäße in den Schleimhäuten zusammen. Dadurch gelangen weniger Abwehrzellen an die Oberfläche der Atemwege. Das Immunsystem ist also nicht ausgeschaltet, aber kurzfristig weniger präsent dort, wo Viren zuerst angreifen. Kälte macht nicht krank – sie kann jedoch die körpereigene Abwehr in genau jenen Bereichen beeinträchtigen, die bei einer Erkältung entscheidend sind.

Was wirklich schützt
Wer Erkältungen vermeiden möchte, sollte weniger auf das Thermometer achten als auf den Alltag. Ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung und gute Flüssigkeitszufuhr unterstützen das Immunsystem. Frische Luft – auch im Winter – hilft, die Viruskonzentration in Innenräumen zu senken. Hygienemaßnahmen wie Händewaschen oder das Meiden unnötiger Kontakte bei Krankheitssymptomen reduzieren zusätzlich das Ansteckungsrisiko.

