Warum Erkältungen nichts mit Kälte zu tun haben

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen – kaum ein gesundheitliches Phänomen ist so alltäglich wie die Erkältung, die mit vielen festen Überzeugungen verbunden ist. „Du hast dich verkühlt“, heißt es schnell, wenn die Nase läuft oder der Hals kratzt. Doch die Vorstellung, dass niedrige Temperaturen direkt krank machen, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Erkältungen entstehen nicht durch Kälte, sondern durch Krankheitserreger. Trotzdem scheinen sie im Winter häufiger aufzutreten. Der Grund dafür liegt in einem komplexen Zusammenspiel aus Biologie, Verhalten und Umwelt.