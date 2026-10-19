Nach Horror-Szene: „Das war schon außergewöhnlich“

Wegen Müdigkeit jammern wolle man nicht. „Wir sehen es als Privileg, es ist herausfordernd, aber geil.“ In der Europa League sind die Grazer punktlos. „Marseille ist wieder über uns zu stellen, aber in dem Stadion muss man uns erst einmal schlagen, wir hoffen, dass wir den Rückenwind mitnehmen“, sagte der 34-Jährige. Und 1:1-Schütze Luca Weinhandl ergänzte: „Wir nehmen extrem viel Selbstvertrauen mit.“ Das trifft auch auf Ammar Helac zu, der als Nummer eins gefragt ist. „Im Derby so zurückzukommen, ist unglaublich. Es ist kein Geheimnis, dass die Wochen anstrengend werden, genau so etwas kann aber der kleine Funke sein, damit eine zweite Luft entwickelt wird“, sagte der Tormann.