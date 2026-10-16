„Was weiß die Smartwatch über meinen Schlaf?“

Wer heute in die Praxis eines Schlafmediziners kommt, hat oft schon eine ganze Sammlung an Daten im Gepäck: Schlafdauer, Schlafqualität, Schlafstadien, Tiefschlafminuten, nächtliche Sauerstoffsättigung und farblich markierte Schlafscores. Die Smartwatch, eine Art intelligente Armbanduhr, scheint genau zu wissen, wie erholsam die Nacht war. Doch was können diese Geräte tatsächlich?