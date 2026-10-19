„Helm raus“-Sticker, aber Austria bewahrt die Ruhe

Die wichtigste Erkenntnis für Helm ist aber: „Ich habe auch in Ried eine Mannschaft gesehen, die intakt ist. Jetzt geht es darum, dass wir klar und fokussiert bleiben.“ Immerhin hat Johannes Eggestein seine Torflaute in der Liga beendet, doppelt getroffen. „Das hat der Mannschaft aber leider keine Punkte gebracht. Wir müssen an unserem Defensivverhalten arbeiten, das betrifft von hinten bis vorne alle Spieler.“ Das alles ist auf jeden Fall bisher historisch schlecht: Sechs Austria-Niederlagen in den ersten neun Liga-Runden hatte es davor noch nie gegeben.