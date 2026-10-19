Karriereende! Ski-Welt verneigt sich vor „Wildsau“

Unter seinem Posting sind zahlreiche Kommentare ehemaliger Kollegen und Rivalen zu lesen. „Alles Gute, Wildsau (Anm. d. Red: Der Spitzname von Max Franz)“, wünscht etwa Manuel Feller seinem Landsmann nur das Beste für sein neues Kapitel. Romed Baumann, der Anfang März seinen Rücktritt erklärt hatte, betont: „Du hast alles gegeben und kannst unglaublich stolz auf deine Karriere sein. Gratuliere zu allem, was du erreicht hast!“