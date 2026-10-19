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Kinder sammeln mit Limonade Geld für Tierschutz

Tierecke
19.10.2026 07:00
Kleine Tierschützer mit großer Leistung! Die Fellnasen im Wiener TierQuarTier freut es.
Kleine Tierschützer mit großer Leistung! Die Fellnasen im Wiener TierQuarTier freut es.(Bild: Krone KREATIV/TierQuarTier, Iva Kapsazova Hartl)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Aus einer einfachen Idee wurde eine herzerwärmende Hilfsaktion für Tiere in Not: Die Kinder aus der Polgarstraße verkauften Zitronen-Limonade und sammelten damit Geld für das TierQuarTier Wien. Was sie dabei auf die Beine stellten, zeigt eindrucksvoll, dass man nicht groß sein muss, um Großes zu bewirken.

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Dass die Liebe zu Tieren bereits im Kindesalter beginnt, wurde in der Donaustadt tatkräftig unter Beweis gestellt. Mit viel Engagement stellten die Kleinen einen Limonadenstand auf und zeigten, dass man nicht erst groß sein muss, um Großes zu bewirken. Gemeinsam mit den Eltern setzten sie ihre Idee in die Tat um und konnten hautnah erleben, wie aus einer kleinen Initiative etwas richtig Schönes entstehen kann.

Kinder sammelten knapp 500 Euro
350 Euro kamen durch den Verkauf ihrer selbst gemachten Zitronenlimonade zusammen, weitere 111 Euro wurden über eine Online-Spendenaktion gesammelt. Damit sind insgesamt 461 Euro für das TierQuarTier Wien zusammengekommen – eine wertvolle Unterstützung für jene Tiere, die auf Hilfe angewiesen sind.

Die kühle Limonade war eine willkommene Abwechslung für Passanten.
Die kühle Limonade war eine willkommene Abwechslung für Passanten.(Bild: Iva Kapsazova Hartl)

Das Tierheim der Stadt Wien bietet Tieren in Not eine Anlaufstelle und begleitet sie auf dem Weg in ein neues Zuhause. Auch die „Krone“-Tierecke unterstützt das Heim seit Jahren und hat unter anderem die Errichtung des neuen Kleintierbereichs finanziert. Umso schöner ist es, wenn sich auch die jüngsten Tierfreunde für die Schützlinge einsetzen und mit ihren Möglichkeiten einen Beitrag leisten.

Die Kleinen ließen es sich nicht nehmen, ihre gesammelten Spenden persönlich ins TierQuarTier zu ...
Die Kleinen ließen es sich nicht nehmen, ihre gesammelten Spenden persönlich ins TierQuarTier zu bringen.(Bild: Iva Kapsazova Hartl)

„Ein besonderer Dank gilt der Siedlungsunion, dem Künstler ‘Iceman‘ und den Sirup-Spezialisten von ‘Yo‘, die die Aktion von Anfang an unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen“, freut sich eine der Mütter über die gelungene Charity. Für die Kinder bleibt neben dem Spendenergebnis vor allem eine wichtige Erfahrung: Jeder kann etwas bewegen – ganz unabhängig davon, wie klein man ist.

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