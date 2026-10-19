Kinder sammeln mit Limonade Geld für Tierschutz

Dass die Liebe zu Tieren bereits im Kindesalter beginnt, wurde in der Donaustadt tatkräftig unter Beweis gestellt. Mit viel Engagement stellten die Kleinen einen Limonadenstand auf und zeigten, dass man nicht erst groß sein muss, um Großes zu bewirken. Gemeinsam mit den Eltern setzten sie ihre Idee in die Tat um und konnten hautnah erleben, wie aus einer kleinen Initiative etwas richtig Schönes entstehen kann.