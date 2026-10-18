Kontrolle des Standorts: Ist das noch Fürsorge?

Der Live-Standort des Partners ist heute oft nur einen Click entfernt. Doch der digitale Blick kann schnell sensible Fragen aufwerfen: Wie viel Transparenz tut einer Beziehung gut und wann wird aus Sicherheit Kontrolle? Die „Krone“ hat bei Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl nachgefragt.
„Bin gut angekommen.“ Dieser Satz war lange Standard in Beziehungen. Heute genügt oft ein Blick aufs Smartphone: Apps zeigen in Echtzeit, wo der Partner gerade ist. Aber ist die Live-Standort-Funktion ein praktisches Werkzeug für den Alltag oder ein digitales Kontrollinstrument? Die Antwort hängt weniger von der Technik ab als von den Motiven dahinter. Und genau dort beginnt es spannend zu werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.