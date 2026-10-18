Kontrolle des Standorts: Ist das noch Fürsorge?

„Bin gut angekommen.“ Dieser Satz war lange Standard in Beziehungen. Heute genügt oft ein Blick aufs Smartphone: Apps zeigen in Echtzeit, wo der Partner gerade ist. Aber ist die Live-Standort-Funktion ein praktisches Werkzeug für den Alltag oder ein digitales Kontrollinstrument? Die Antwort hängt weniger von der Technik ab als von den Motiven dahinter. Und genau dort beginnt es spannend zu werden.