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Kontrolle des Standorts: Ist das noch Fürsorge?

Mentale Stärke & Emotionale Balance
18.10.2026 10:00
Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wann die App zum Problem wird.
Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wann die App zum Problem wird.(Bild: Krone-Collage/Adobe Stock/chalabala.cz, Eva Manhart)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Der Live-Standort des Partners ist heute oft nur einen Click entfernt. Doch der digitale Blick kann schnell sensible Fragen aufwerfen: Wie viel Transparenz tut einer Beziehung gut und wann wird aus Sicherheit Kontrolle? Die „Krone“ hat bei Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl nachgefragt.

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„Bin gut angekommen.“ Dieser Satz war lange Standard in Beziehungen. Heute genügt oft ein Blick aufs Smartphone: Apps zeigen in Echtzeit, wo der Partner gerade ist. Aber ist die Live-Standort-Funktion ein praktisches Werkzeug für den Alltag oder ein digitales Kontrollinstrument? Die Antwort hängt weniger von der Technik ab als von den Motiven dahinter. Und genau dort beginnt es spannend zu werden.

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