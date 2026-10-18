Bombendrohung: AUA-Flugzeug zwischengelandet

Zuvor hatten unter anderem die israelische Zeitung „Jerusalem Post“ und der öffentlich-rechtliche Sender KAN News über die Umleitung berichtet. Ob sich tatsächlich ein Sprengsatz an Bord befand, war am Sonntagabend unklar. Laut den israelischen Medien soll die AUA einen Hinweis aus Österreich erhalten haben, dass ein verdächtiger Gegenstand an Bord sei. Die Passagierinnen und Passagiere wurden auf „eine rasche Alternativverbindung umgebucht“.