Bundesliga-Talfahrt: Jetzt droht Trainer-Rauswurf!

Silberberger stieß im vergangenen April zum WAC und schaffte mit den Wolfsbergern noch einigermaßen souverän den Klassenerhalt. Die neue Saison begann mit einem Sieg über die Wiener Austria und einem Unentschieden gegen Red Bull Salzburg verheißungsvoll, doch seither geht praktisch gar nichts mehr. „Wir haben Riesen-Troubles, dass wir stabil sind“, gestand der Coach.