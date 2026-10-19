ÖVP-Urgestein wird für den Wahlkampf reaktiviert

Der Abgang von Fabian Muigg aus dem Büro von Landeshauptmann Mattle zehn Monate vor der Wahl reißt ein tiefes Loch in das Kernteam. Er wird mit 1. Dezember das Landhaus verlassen und in die Privatwirtschaft wechseln. Nach außen hin ist er zwar „nur“ der Pressesprecher von Mattle, doch nach innen hatte er eine wesentliche wichtigere Rolle.