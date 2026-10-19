Sölden rückt Österreich im Winter in den Fokus

Der Weltcupstart am Wochenende in Tirol ist für Österreich eine unbezahlbare Werbung, wichtig für das Prestige und es vermittelt auch eine klare Botschaft. Für eine umfassende Wertschöpfung müssen die Menschen nicht nur rot-weiß-rote Ski fahren, sondern auch ins Land kommen. Bei den Skitagen liegt die Alpenrepublik weltweit hinter Frankreich auf Platz zwei...