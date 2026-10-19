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Abgase kein Messwert

Wie gut „gute Luft“ in Wien tatsächlich ist

Wien
19.10.2026 05:15
Heinz Tizek, Wiens oberster Luftmesser, verhehlt nicht, dass die Luftgüte für die bald ...
Heinz Tizek, Wiens oberster Luftmesser, verhehlt nicht, dass die Luftgüte für die bald niedrigeren Grenzwerte besser werden muss.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Offiziell „gute“ Luft ist laut Handy oft nur „mäßig“. Für Wiens Luftmesser ist das einer der Widersprüche, die in Wahrheit keine sind. Spezialisten erklären, wie die Luftgüte tatsächlich gemessen wird – und warum die Messstationen stehen, wo sie stehen.

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Heinz Tizek ist so optimistisch wie die amtlichen Wiener Berichte zur Luftqualität: „Die meisten Probleme haben wir gelöst“, findet der Leiter der städtischen Luftmessungen. Die Werte für Schwefeldioxid etwa, einst Treiber des Waldsterbens, seien inzwischen in Wien im „kaum noch messbaren Bereich“.

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