Warum der Konflikt um die Falklandinseln heiß wird

Vor 44 Jahren kam es zum Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien um die Falklandinseln. Das Öl-Projekt „Sea Lion“ lässt jetzt alte Spannungen neu aufleben. Für Argentiniens Präsident Javier Milei geht es um Rohstoffe, Nationalstolz und politisches Kalkül. Währenddessen trainieren britische Truppen die Verteidigung der Inselgruppe.
Bevölkert von lediglich 3500 Menschen und in einem abgelegenen Winkel des Südatlantik gelegen, tauchen die felsigen Falklandinseln nur selten in den globalen Schlagzeilen auf. Ein umstrittenes Projekt zur Förderung von Rohöl befeuert jetzt die Spannungen zwischen Buenos Aires und London neu. Die Stimmung ist gereizt, der Ton betont scharf. Droht sogar ein neuer Konflikt?
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