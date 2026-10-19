Warum der Konflikt um die Falklandinseln heiß wird

Bevölkert von lediglich 3500 Menschen und in einem abgelegenen Winkel des Südatlantik gelegen, tauchen die felsigen Falklandinseln nur selten in den globalen Schlagzeilen auf. Ein umstrittenes Projekt zur Förderung von Rohöl befeuert jetzt die Spannungen zwischen Buenos Aires und London neu. Die Stimmung ist gereizt, der Ton betont scharf. Droht sogar ein neuer Konflikt?