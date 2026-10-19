Wirrwarr bei OP-Wartelisten in den Bundesländern

Veraltete Angaben, fehlende Patientenzahlen und skurrile Zahlen

Bei der Ausweisung von Patienten- und Sonderklassezahlen gibt es klare Musterschüler: Salzburg, Niederösterreich und die Steiermark legen beide Werte offen. Auch Burgenland und Vorarlberg weisen Sonderklassepatienten aus. In Tirol finden sich die Zahlen auf den Listen einzelner Spitäler, etwa in Kufstein. Doch selbst die Vorreiter haben Schwächen: Salzburg und Niederösterreich führen Hüft- und Knieprothesen in einer gemeinsamen Kategorie. Auch skurril: In Salzburg stehen bei einem Eingriff null Patienten auf der Warteliste – die Wartezeit beträgt aber trotzdem sieben Wochen.