Ein Zauberspruch für die Bundesregierung

Die Zustände des heimischen Politbetriebs sehen der Lage in Deutschland verblüffend ähnlich. So wie sich bei den Nachbarn CDU/CSU und SPD von Tag zu Tag hanteln, stolpern bei uns ÖVP/Neos und SPÖ mehr oder weniger ziellos durch die Landschaft. Irgendwann muss dem Führungspersonal jegliche Autorität und die Fähigkeit zu begeistern abhandengekommen sein. Aber vielleicht war nie mehr da?