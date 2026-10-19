Cindy Crawford „untröstlich“ über Tod ihres Sohnes

Einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Presley Gerber, Sohn des früheren Supermodels Cindy Crawford (60) und des Unternehmers Rande Gerber (64), hat die Familie öffentlich mit emotionalen Worten ihre tiefe Trauer bekundet.
„Wir sind zutiefst untröstlich, unseren geliebten Sohn und Bruder zu verlieren. Wir schätzen uns so glücklich, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben“, hieß es in einem Instagram-Post von Crawford zu einem Schwarz-Weiß-Porträt von Presley.
„Wir lieben dich für immer“
Darauf sind im Vordergrund Federn zu sehen, die wie Flügel aussehen. „Er ist eine gütige, schöne Seele, die liebte und geliebt wird, jetzt und für immer“, hieß es weiter. Sie seien stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt habe – „mit Güte und Verletzlichkeit“. Der von den Eltern und von Presleys jüngerer Schwester Kaia Gerber (25) unterzeichnete Post endet mit den Worten: „Wir lieben dich für immer.“
Kaia teilt Video aus Kindertagen
Kaia, die als Schauspielerin und Model arbeitet, erinnerte zudem auf ihrem eigenen Instagram-Account mit berührenden Worten an ihren zwei Jahre älteren Bruder. Sie habe so viel von ihm gelernt und es geliebt, seine Schwester zu sein.
Dazu postete sie ein Strandfoto aus Kindertagen und ein Video, in dem sie als Kleinkinder zusammen tanzen. Hier ist es eingebunden:
Presley Gerber starb am 20. September in LA
Presley Gerber war am 20. September in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung gestorben. Der 1999 im US-Staat Kalifornien geborene Gerber hatte laut des Magazins „People“ zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme und sein Suchtverhalten thematisiert.
Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur.
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