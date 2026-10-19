Cindy Crawford „untröstlich“ über Tod ihres Sohnes

„Wir lieben dich für immer“

Darauf sind im Vordergrund Federn zu sehen, die wie Flügel aussehen. „Er ist eine gütige, schöne Seele, die liebte und geliebt wird, jetzt und für immer“, hieß es weiter. Sie seien stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt habe – „mit Güte und Verletzlichkeit“. Der von den Eltern und von Presleys jüngerer Schwester Kaia Gerber (25) unterzeichnete Post endet mit den Worten: „Wir lieben dich für immer.“