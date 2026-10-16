„Immer so verstopft! Gibt es dagegen Hausrezepte?“

Klassische Abführmittel nur unter ärztlicher Kontrolle und nicht auf Dauer nehmen, weil der Darm sonst noch träger wird. Bei sehr verzögertem und extrem hartem Stuhl können als Sofort-Hilfe (innerhalb von 20 Minuten) CO2-Laxans-Zäpfchen aus der Apotheke die Stuhlentleerung erleichtern. Auch Mikro-Klysmen (Klistier, Apotheke) in den Enddarm eingeführt weichen den Stuhl rasch so weit auf, dass er problemlos abgeht.