„Immer so verstopft! Gibt es dagegen Hausrezepte?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Agnes (63): „Ich und meine Freundinnen leiden alle immer wieder unter lästiger Verstopfung. Können Sie uns ein paar Hausrezepte dagegen sagen?“
Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien: Leider verlangsamt sich im Alter die Darmtätigkeit. Um diese zu unterstützen ist die Zufuhr von Flüssigkeit (ca. 2 Liter täglich) essenziell sowie regelmäßige Bewegung. Aber es gibt auch eine Reihe einfacher Hausmittel.
Vor allem ein großes Glas lauwarmes Wasser (ev. mit 2 EL Apfelessig) morgens auf nüchternen Magen zu trinken, bringt die Verdauung in Schwung. Nüchtern kann auch eine Tasse Kaffee abführend wirken, weil Koffein die Darmbewegung anregt. Besonders gut hilft 1 EL Olivenöl auf nüchternen Magen, gleich wie ein natürlicher Schmierstoff für den Darminhalt und erleichtert den Stuhlabgang.
Wichtig ist auch die Verdauung regelmäßig durch besonders ballaststoffreiche Nahrungsmittel zu fördern wie: Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukt, Nüsse und Samen. Trockenfrüchte, vorher eingeweicht wie Zwetschken, Feigen und Marillen sind besonders ballaststoffreich. Wer diese trocken isst, sollte dazu viel trinken, damit die Ballaststoffe quellen können und mit ihrem Volumen die Darmtätigkeit anregen. Das macht auch Sauerkraut (oder -saft).
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Klassische Abführmittel nur unter ärztlicher Kontrolle und nicht auf Dauer nehmen, weil der Darm sonst noch träger wird. Bei sehr verzögertem und extrem hartem Stuhl können als Sofort-Hilfe (innerhalb von 20 Minuten) CO2-Laxans-Zäpfchen aus der Apotheke die Stuhlentleerung erleichtern. Auch Mikro-Klysmen (Klistier, Apotheke) in den Enddarm eingeführt weichen den Stuhl rasch so weit auf, dass er problemlos abgeht.
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