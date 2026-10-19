Rätsel um das Millionenloch im steirischen Budget

„Nicht zufrieden“ zeigte sich ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer, als er am 8. Oktober das steirische Budget 2027 präsentierte. Zwar sinkt die Neuverschuldung deutlich, konkret um 241 Millionen Euro auf immer noch beachtliche 594 Millionen Euro, doch die Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts werden verfehlt – um knapp 80 Millionen Euro, wie Ehrenhöfer erklärte. Er zeigte sich aber zuversichtlich, diese Lücke im Laufe des kommenden Jahres mit „konsequentem Vollzug“ noch zu schließen.