Rätsel um das Millionenloch im steirischen Budget

Die Steiermark wird 2027 wohl die Vorgaben des Stabilitätspakts brechen. Doch wie groß ist die erwartete Lücke? 79 Millionen Euro oder sogar 253 Millionen Euro? Kurz vor der Budgetrede im Landtag wird um die Zahlen heiß diskutiert.
„Nicht zufrieden“ zeigte sich ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer, als er am 8. Oktober das steirische Budget 2027 präsentierte. Zwar sinkt die Neuverschuldung deutlich, konkret um 241 Millionen Euro auf immer noch beachtliche 594 Millionen Euro, doch die Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts werden verfehlt – um knapp 80 Millionen Euro, wie Ehrenhöfer erklärte. Er zeigte sich aber zuversichtlich, diese Lücke im Laufe des kommenden Jahres mit „konsequentem Vollzug“ noch zu schließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.