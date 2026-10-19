Embacher: „Es ist etwas ganz Neues für mich“

Stephan Embacher im Video-Flash-Talk! Österreichs Skisprung-Shootingstar spricht am Rande der Sporthilfe-Gala über ungewohntes Terrain am Roten Teppich („Es ist etwas ganz Neues für mich.“), seine Saisonvorbereitung, seine Saisonziele und den Gala-Abend.