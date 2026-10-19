Der Wechsel-Wahnsinn brachte ihn ins Guiness-Buch

Wer Sebastián Abreu nach seinem Lieblingsverein fragt, sollte Zeit mitbringen – der Uruguayer trug in seiner Profikarriere die Trikots von 31 Klubs in elf Ländern. Ein offiziell anerkannter Guinness-Weltrekord. Am Samstag feierte der der Mann, den alle nur „El Loco“, den Verrückten, nennen, seinen 50. Geburtstag.