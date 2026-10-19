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31 Profi-Vereine

Der Wechsel-Wahnsinn brachte ihn ins Guiness-Buch

Fußball International
19.10.2026 05:30
Sebastian Abreu (re.) mit Legende Diego Forlan.
Sebastian Abreu (re.) mit Legende Diego Forlan.(Bild: AFP/RODRIGO ARANGUA)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

50. Geburtstag! „El Loco“ Sebastián Abreu spielte für 31 Profiklubs und steht im Guinness-Buch der Rekorde. Ein Englischer Kicker hat aber eine noch verrücktere Karriere hinter sich als der ehemalige uruguayische Teamspieler. 

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Wer Sebastián Abreu nach seinem Lieblingsverein fragt, sollte Zeit mitbringen – der Uruguayer trug in seiner Profikarriere die Trikots von 31 Klubs in elf Ländern. Ein offiziell anerkannter Guinness-Weltrekord. Am Samstag feierte der der Mann, den alle nur „El Loco“, den Verrückten, nennen, seinen 50. Geburtstag.

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