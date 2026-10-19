Erleben Sie „Planet der Tiere“ im IMMERSIUM:Wien

Halloween-Special: Suchen, entdecken & gewinnen!

Von 26. bis 31. Oktober wird es bei Planet der Tiere besonders spooky: Beim Halloween Treasure Hunt erhalten Besucher einen Teilnahmezettel und müssen während ihres Rundgangs ganz genau hinschauen. Denn in der Ausstellung haben sich verschiedene Halloween-Elemente versteckt. Aufmerksam entdecken, richtig zählen, am Teilnahmezettel eintragen und mitmachen! Mit etwas Glück gibt es anschließend auch etwas Tolles zu gewinnen! Die perfekte Gelegenheit, noch einmal gemeinsam in die faszinierende Tierwelt einzutauchen, denn „Planet der Tiere“ ist nur noch bis 8. November 2026 im IMMERSIUM erlebbar!