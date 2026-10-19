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Erleben Sie „Planet der Tiere“ im IMMERSIUM:Wien

Gewinnspiele
19.10.2026 05:08
Gesponsert
(Bild: SIMON CASETTI)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Das IMMERSIUM:WIien zeigt noch bis 8. November seine faszinierende Ausstellung „Planet der Tiere“, wo große und kleine Tier- und Naturfreunde die faszinierende Tierwelt immersiv erleben können. Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance auf 4 VIP Tickets für diese Ausstellung,

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Seit Juli lädt die erfolgreiche Ausstellung „Planet der Tiere – Die immersive Ausstellung“ Tier-, Natur- und Abenteuerfans in die Wiener Innenstadt zu einer faszinierenden Reise rund um den Globus ein. Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen erwartet die Besucher eine einzigartige Kombination aus modernster Technologie, spannender Wissensvermittlung und emotionalem Storytelling. Die rund 60-minütige Erlebnisreise führt durch die beeindruckendsten Lebensräume unseres Planeten und macht Tiere und Natur auf völlig neue Weise erlebbar.

(Bild: SIMON CASETTI)

Halloween-Special: Suchen, entdecken & gewinnen! 
 Von 26. bis 31. Oktober wird es bei Planet der Tiere besonders spooky: Beim Halloween Treasure Hunt erhalten Besucher einen Teilnahmezettel und müssen während ihres Rundgangs ganz genau hinschauen. Denn in der Ausstellung haben sich verschiedene Halloween-Elemente versteckt. Aufmerksam entdecken, richtig zählen, am Teilnahmezettel eintragen und mitmachen! Mit etwas Glück gibt es anschließend auch etwas Tolles zu gewinnen! Die perfekte Gelegenheit, noch einmal gemeinsam in die faszinierende Tierwelt einzutauchen, denn „Planet der Tiere“ ist nur noch bis 8. November 2026 im IMMERSIUM erlebbar!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die immersive Ausstellung „Planet der Tiere“ 4 VIP Tickets. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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