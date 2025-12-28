Schnupfen: Es muss nicht immer eine Erkältung sein

Hinter Niesreiz, rinnender und verstopfter Nase steckt mitunter eine allergische Rhinitis. Diese, umgangssprachlich auch Heuschnupfen genannt, ist eine der häufigsten atopischen Erkrankungen (Allergie). Je nach Symptomen kann sie die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen.
Die allergische Rhinitis entsteht aufgrund einer Überempfindlichkeit des Immunsystems gegen harmlose Umweltstoffe (Gräser-, Baumpollen, Milben, Tierhaare). Sie erhöht nicht nur das Risiko für Asthma, sondern verringert auch die Lebensqualität. Schwere Symptome beeinträchtigen Schlaf, kognitive Leistungsfähigkeit sowie Arbeitsproduktivität der Betroffenen, wie OA Dr. Martin Bruch, Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Barmherzige Schwestern Linz, im Fachmagazin „Ärzte Krone“ erklärt.
Erkrankung verläuft in verschiedenen Phasen
Bei genetischer Veranlagung führt der Erstkontakt mit den Allergenen zur Bildung spezifischer Antikörper, die sich an Mastzellen (Art von Immunzellen) der Nasenschleimhaut binden. Bei einem erneuten Treffen mit den „Feinden“ werden eine Vielzahl von Botenstoffen (z.B. Histamin) ausgeschüttet, die eine Entzündungsreaktion einleiten.
Wenige Minuten nach dem Kontakt kommt es zu Niesreiz, die Nase beginnt zu rinnen, jucken und „verstopfen“. Vier bis acht Stunden später sammeln sich vermehrt spezielle weiße Blutkörperchen im Gewebe an, was zu übermäßiger Reaktion der Schleimhäute und länger anhaltender Entzündung führt. Begleitend treten häufig Symptome einer Bindehautentzündung wie Juckreiz, Tränenfluss und Rötung der Augen auf, wie Dr. Bruch weiter ausführt.
Von der Akut- zur Immuntherapie
Die Behandlung richtet sich nach Dauer und Schwere der Symptome und sollte möglichst früh erfolgen. Zur Linderung akuter Beschwerden finden Antihistaminika als Tabletten oder Nasensprays Verwendung, mitunter auch entzündungshemmende (Glukokortikosteroide) und abschwellende Mittel.
Dr. Bruch: „Die zweite große Säule der Therapie ist die allergenspezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung).“ Diese greift in den Immunmechanismus ein, kann subkutan (SCIT) als Spritze unter die Haut oder sublingual (SLIT) mittels Tropfen oder Tabletten, die unter der Zunge zergehen, jeweils über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren verabreicht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.