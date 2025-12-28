Schnupfen: Es muss nicht immer eine Erkältung sein

Wenige Minuten nach dem Kontakt kommt es zu Niesreiz, die Nase beginnt zu rinnen, jucken und „verstopfen“. Vier bis acht Stunden später sammeln sich vermehrt spezielle weiße Blutkörperchen im Gewebe an, was zu übermäßiger Reaktion der Schleimhäute und länger anhaltender Entzündung führt. Begleitend treten häufig Symptome einer Bindehautentzündung wie Juckreiz, Tränenfluss und Rötung der Augen auf, wie Dr. Bruch weiter ausführt.