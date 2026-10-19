Kylie Jenner glitzert im 50-Millionen-Dollar-BH!

Diamanten im Wert von 50 Millionen Dollar

Er wiegt den Berichten zufolge zwei Kilogramm und ist mit 4.410 natürlichen Diamanten sowie einem 75,54 Karat schweren, leuchtend gelben Diamanten besetzt. An der Anfertigung arbeiteten 15 Kunsthandwerker rund 1.000 Stunden, wurde bekannt gegeben. Der Auftrag an den Juwelier sei laut Victoria‘s Secret gewesen, den teuersten BH aller Zeiten zu kreieren. Zugleich sollte das spektakuläre Schmuckstück aber auch eine Geschichte erzählen.