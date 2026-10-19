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Victoria‘s Secret Show

Kylie Jenner glitzert im 50-Millionen-Dollar-BH!

Society International
19.10.2026 06:10
Glitzerndes Laufsteg-Debüt! Kylie Jenner trägt bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 den ...
Glitzerndes Laufsteg-Debüt! Kylie Jenner trägt bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 den legendären 22-Millionen-Dollar Fantasy Bra.(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images for Victoria‘s Secret)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicht nur ihr Lebensgefährte Timothée Chalamet staunte mit offenem Mund: Reality-Star und Beauty-Mogul Kylie Jenner (29) hat bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles ihr Laufsteg-Debüt für den Lingerie-Giganten gegeben! Sie glitzerte dabei im absoluten Highlight des Abends: den legendären Fantasy Bra!

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Es war das Luxus-Comeback nach jahrelanger Pause! Zum ersten Mal seit 2018 präsentierte die Unterwäschefirma wieder das millionenschwere Prunkstück der Show. Der maßgeschneiderte Luxus-BH, der von Promi-Juwelier Jacob & Co. entworfen wurde, ist mit Edelsteinen und einem imposanten Diamanten besetzt. 

So spektakulär funkelt der Fantasy Bra!
Jenner strahlte über das ganze Gesicht, als sie in dem funkelnden Fantasy Bra und einem transparenten Rock über einem knappen Tange auf dem Laufsteg stand. US-Medien schätzen den glitzernden Büstenhalter auf sagenhafte 50 Millionen Dollar!

Kylie Jenner sorgte bei der Victoria‘s Secret Fashion Show 2026 mit einem 50 Millionen Dollar ...
Kylie Jenner sorgte bei der Victoria‘s Secret Fashion Show 2026 mit einem 50 Millionen Dollar teuren Fantasy Bra(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images for Victoria‘s Secret)

Diamanten im Wert von 50 Millionen Dollar
Er wiegt den Berichten zufolge zwei Kilogramm und ist mit 4.410 natürlichen Diamanten sowie einem 75,54 Karat schweren, leuchtend gelben Diamanten besetzt. An der Anfertigung arbeiteten 15 Kunsthandwerker rund 1.000 Stunden, wurde bekannt gegeben. Der Auftrag an den Juwelier sei laut Victoria‘s Secret gewesen, den teuersten BH aller Zeiten zu kreieren. Zugleich sollte das spektakuläre Schmuckstück aber auch eine Geschichte erzählen.

Der Hersteller erklärte, beim Design hätten vor allem Diamanten, Licht und Bewegung im Mittelpunkt gestanden. Dafür wurden außergewöhnliche Steine in unterschiedlichen Schliffen und Größen, darunter der exklusive Angel-Cut, verarbeitet. Das Schmuckstück sei so gestaltet worden, dass es bei jedem Schritt das Licht einfängt. 

Im von Victoria’s Secret geteilten Instagram-Video kommt der spektakuläre Glitzereffekt des Fantasy Bras besonders gut zur Geltung. Einfach klicken und selbst staunen:

Kylie statt Kendall am Catwalk
Anstelle von Schwester Kendall (28), die dieses Jahr nicht mitlief, trat Kylie als Überraschungsgast ins Rampenlicht. Mit opulenten Flügeln und selbstbewusstem Walk stahl sie dem Star-Ensemble glatt die Show.

Im Publikum wurde die 29-Jährige begeistert gefeiert: Neben Mutter Kris Jenner drückte vor allem Freund Timothée Chalamet (30) stolz aus der Front Row die Daumen. Die Kameras fingen emotionale Jubel-Szenen des Hollywood-Stars ein, als Kylie als Highlight des Abends über den Runway schwebte.

Auf X wurde dieser besondere Moment von zig Usern geteilt und bejubelt:

Nach Jahren der Kritik an unrealistischen Schönheitsidealen und mangelnder Diversität versuchte Victoria’s Secret, mit mehr Vielfalt und unterschiedlichen Frauenbildern einen Neuanfang.

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Weil das Comeback hinter den Erwartungen blieb, kehrt die Marke inzwischen wieder zu ihrem Erfolgsrezept zurück: Supermodels, Glamour und ein teurer der BH, der alles in den Schatten funkelt!

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