KI-Boom: Samsungs Gewinn hat sich verneunfacht!

Preisanstieg für Speicherbausteine verlangsamt

In den vergangenen Monaten verlangsamte sich der Preisanstieg für Speicherbausteine jedoch. Dies nährte Spekulationen, dass der KI-Boom abflaut und die Gewinnmargen ihren Höhepunkt überschritten haben. Das Marktforschungsunternehmen TrendForce rechnet bis zum Jahresende mit Preiserhöhungen zwischen zehn und 15 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal. Zwischen April und Juni hatten sich Speicherchips um rund 60 Prozent verteuert. Einer der Gründe hierfür sei, dass in der Branche langfristige Lieferverträge eine immer größere Rolle spielten, erläuterte TrendForce-Managerin Avril Wu. Darin würden Preisobergrenzen vereinbart. Ihr Kollege Kinngai Chan vom Research-Haus Summit Insights wies darauf hin, dass zudem chinesische Anbieter in den Markt für DRAM- und NAND-Bausteine drängten.