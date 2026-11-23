„Einfach so nervig“

Am Ende überquerte Hadjar als 14. die Ziellinie, seine Zeitstrafe war ihn auf Rang 15 zurück. Entsprechend groß war die Enttäuschung nach dem Rennen. „Es geht nicht einmal um die Punkte oder das Podium. Es verdirbt mir einfach den Spaß. Ich bin hier, um gegen die Besten der Welt anzutreten, und am Ende lande ich ganz hinten und muss alleine fahren. Das raubt mir einfach die Motivation zum Fahren. Es ist einfach so nervig. Ich werde wohl nie erfahren, welches Ergebnis ich hätte erzielen können, und das ist wirklich frustrierend“, so Hadjar.