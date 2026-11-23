Trotz einer zunächst starken Leistung musste sich Isack Hadjar beim Grand Prix von Las Vegas mit Platz 15 zufriedengeben. Eine Zeitstrafe sowie ein kaputter Frontflügel kosteten dem Franzosen einen Podestplatz. Nach dem Rennen überwog der Frust ...
Eigentlich hätte das Rennen für Hadjar am Sonntagmorgen (MEZ) kaum besser starten können. Der Red-Bull-Pilot lieferte sich mit Teamkollege Max Verstappen und Mercedes-Fahrer George Russell lange einen Dreikampf um die Spitze, ehe er erst für ein Vergehen in der Safety-Car-Phase eine Zehnsekundenstrafe kassierte und anschließend auch noch der Frontflügel seines Boliden am Boden zu schleifen begann.
„Einfach so nervig“
Am Ende überquerte Hadjar als 14. die Ziellinie, seine Zeitstrafe war ihn auf Rang 15 zurück. Entsprechend groß war die Enttäuschung nach dem Rennen. „Es geht nicht einmal um die Punkte oder das Podium. Es verdirbt mir einfach den Spaß. Ich bin hier, um gegen die Besten der Welt anzutreten, und am Ende lande ich ganz hinten und muss alleine fahren. Das raubt mir einfach die Motivation zum Fahren. Es ist einfach so nervig. Ich werde wohl nie erfahren, welches Ergebnis ich hätte erzielen können, und das ist wirklich frustrierend“, so Hadjar.
Immerhin: Der 22-Jährige zeigte, dass er mit der Spitze mithalten kann. „Das ist auf jeden Fall positiv. Wir haben noch zwei Rennen, um das nachzuholen“, blickt Hadjar optimistisch in Richtung Katar und Abu Dhabi.
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