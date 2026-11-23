Sturms sportliche Führung bat die Mannschaft nach dem 0:1-Bauchfleck in Altach zur Aussprache. Die Zeiten werden rauer in Graz – just, bevor es am Donnerstag zum Emotions-Gipfel in der Europa League zu Hoffenheim geht, hängen die Schwarz-Weißen in der Liga angeschlagen im Eck.
Der Tag nach dem 0:1 in Altach. Der Trainingsplatz in Graz-Messendorf ist vormittags lange verwaist. Nicht wegen der nasskalten Temperaturen, sondern weil im Inneren des Komplexes „heiß“ diskutiert wird. „Es war der richtige Zeitpunkt für eine Aussprache, die Idee ist gleich in der Früh sowohl mir als auch dem Trainer getrennt voneinander gekommen“, sprach Sportchef Michael Parensen von einem Hineinhören in die Mannschaft. Aber auch davon, „sie schon zur Verantwortung zu ziehen. Es ist wichtig, dass sich jeder selbst hinterfragt.“
Gemeinsam haben wir erarbeitet, was unsere Probleme sind und auf der anderen Seite was wir brauchen, um wieder unsere Spiele zu gewinnen.
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Die schwarz-weiße Momentaufnahme macht die Aussprache mehr als nötig – das Rennen um die Top-Plätze darf Sturm derzeit nicht interessieren. Neun Zähler fehlen auf Rang drei, 17 auf Leader Rapid. Fünf Zähler liegt man nur noch über dem Strich. „Die Tabelle ist für mich im November aber nicht das Thema“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch. „Wir wissen, dass wir hinterherhinken, das tut uns weh. Aber speziell etwa der LASK oder auch wir selbst haben letzte Saison gezeigt, was mit einer guten Rückrunde alles möglich ist.“
Viel mehr interessierten Ingolitsch die Antworten seiner Spieler. „Mir war wichtig, zu hören, was in ihnen vorgeht. Gemeinsam haben wir erarbeitet, was unsere Probleme sind und auf der anderen Seite was wir brauchen, um wieder unsere Spiele zu gewinnen.“
Den Ernst der Lage, die aktuelle Sturm-Krise, will Ingolitsch gar nicht wegreden. „Wenn du sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewinnst, kann man den Begriff schon in den Raum stellen. Die Situation ist unangenehm. Wir sind in einem schwierigen Moment erst in ein Super-Hoch gekommen, dann ist aber der Schalter gefallen und wir stecken jetzt auf einmal in einem sehr tiefen Tief. Wir erleben gerade zwei Extreme. Das beschäftigt alle und man merkt, dass das an der Leichtigkeit und am Selbstvertrauen der Jungs nagt. Sie denken mehr über etwas nach, als es einfach zu tun.
Als „Zwerg“ leichter?
Auf dem Trainingsplatz absolvierte der langzeitverletzte Otar Kiteishvili gerade die Trainingseinheit. Die nahende Rückkehr des Regisseurs und „Anführers“ in der Kabine macht etwas Hoffnung, wenn es Donnerstag gegen Hoffenheim geht. „Vielleicht tut es uns auch gut, zu wissen, dass wir dort der Zwerg und Hoffenheim der Riese ist.
Aus Lostopf vier gibt es nicht viele Teams, die stärker einzuschätzen wären als Hoffenheim, das sich über die deutsche Bundesliga für die Europa League qualifiziert hat. Aber vielleicht geht es leichter von der Hand, wenn wir uns selbst nicht so einen Druck auferlegen.“
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