Den Ernst der Lage, die aktuelle Sturm-Krise, will Ingolitsch gar nicht wegreden. „Wenn du sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewinnst, kann man den Begriff schon in den Raum stellen. Die Situation ist unangenehm. Wir sind in einem schwierigen Moment erst in ein Super-Hoch gekommen, dann ist aber der Schalter gefallen und wir stecken jetzt auf einmal in einem sehr tiefen Tief. Wir erleben gerade zwei Extreme. Das beschäftigt alle und man merkt, dass das an der Leichtigkeit und am Selbstvertrauen der Jungs nagt. Sie denken mehr über etwas nach, als es einfach zu tun.