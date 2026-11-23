Schulden von rund 100.000 Euro

Der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht. Der KSV geht derzeit von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 100.000 Euro aus. Von der Pleite betroffen sind – laut Angaben der Schuldnerin – neun Dienstnehmer. Gläubigerforderungen können ihre Forderungen noch bis zum 30. Dezember anmelden.