Erneut eine Meldung über ein Insolvenzverfahren gibt es in Tirol: Dieses Mal betrifft es ein Unternehmen im Bereich Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung und Hausbetreuungsarbeiten. Neun Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen. Die Schulden belaufen sich auf rund 100.000 Euro.
Über das Unternehmen Gebäudereinigung/Engelservice wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. „Das Unternehmen ist auf Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung und Hausbetreuungsarbeiten spezialisiert“, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes von 1870. Die Gründe für die Insolvenz sind laut dem KSV derzeit noch nicht geklärt.
Schulden von rund 100.000 Euro
Der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht. Der KSV geht derzeit von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 100.000 Euro aus. Von der Pleite betroffen sind – laut Angaben der Schuldnerin – neun Dienstnehmer. Gläubigerforderungen können ihre Forderungen noch bis zum 30. Dezember anmelden.
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