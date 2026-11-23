Ein wichtiges Druckmittel sieht der Demokrat in der Haushaltshoheit des Kongresses. Mit der sogenannten „Power of the Purse“ könne das Parlament Gelder für Behörden, Ministerien und sogar das Weiße Haus kürzen, wenn die Regierung rechtswidrig handle. Als Beispiel nannte Raskin den Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, an dessen Stelle Trump einen Ballsaal errichten lässt. „Es ist nicht sein Haus, es gehört ihm nicht“, wetterte der Abgeordnete. Das Gebäude gehöre dem Volk, der Kongress bestimme darüber.