Donald Trump hat die ersten zwei Jahre seiner zweiten Amtszeit mit weitreichenden Entscheidungen für sich genutzt. Doch nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms droht dem US-Präsidenten nun Gegenwind aus dem eigenen politischen System. Einer, der dabei eine zentrale Rolle spielen will, ist der Demokrat Jamie Raskin. Er kündigt einen offensiven Feldzug gegen das Weiße Haus an – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump.
Der Kongressabgeordnete aus Maryland soll künftig den Justizausschuss im Repräsentantenhaus führen. Damit gehört er zu jenen Demokraten, die ab Jänner die Regierung stärker kontrollieren und mögliche Verfehlungen untersuchen wollen. Nach dem Machtwechsel werden die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Ausschüsse leiten. Diese können Zeugen vorladen, Aussagen unter Eid verlangen und Dokumente anfordern.
Wie der deutsche Nachrichtensender ntv berichtet, will Raskin die parlamentarischen Möglichkeiten voll ausschöpfen. „Wir werden alle Befugnisse wieder geltend machen, die der MAGA-Kongress aufgegeben und an König Trump abgetreten hat“, kündigte er bei einer Konferenz in Denver an. Der Demokrat sieht den Kongress in der Pflicht, die Macht des Präsidenten wieder stärker zu begrenzen. Bereits bei seiner Rede erinnerte er daran: „Alle gesetzgeberische Macht hat der Kongress!“
Schwere Vorwürfe wegen Russland
Besonders scharf fällt Raskins Kritik an Trumps Umgang mit dem Ukraine-Krieg aus. Im Gespräch mit Journalisten erhob er schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. „Trump hat sich als Putins Partner entpuppt, er wollte mit Putin einen Diesel-Deal abschließen, um die russische Kriegsmaschinerie zu retten – das ist empörend und skandalös“, wird Raskin von ntv zitiert. Ein solches Vorgehen verstoße zudem gegen Sanktionen.
Auch die Beziehungen zu den europäischen NATO-Partnern will Raskin wieder verbessern. „Wir müssen sehr schnell handeln, um diesem schrecklichen Angriff auf unsere engsten Verbündeten in der Welt ein Ende zu setzen“, forderte er. Die Beziehungen zu den NATO-Partnern müssten repariert werden.
Ein wichtiges Druckmittel sieht der Demokrat in der Haushaltshoheit des Kongresses. Mit der sogenannten „Power of the Purse“ könne das Parlament Gelder für Behörden, Ministerien und sogar das Weiße Haus kürzen, wenn die Regierung rechtswidrig handle. Als Beispiel nannte Raskin den Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, an dessen Stelle Trump einen Ballsaal errichten lässt. „Es ist nicht sein Haus, es gehört ihm nicht“, wetterte der Abgeordnete. Das Gebäude gehöre dem Volk, der Kongress bestimme darüber.
Ermittlungen gegen Trump und sein Umfeld
Die Demokraten wollen außerdem zahlreiche offene Fragen rund um Trumps Regierung untersuchen. Dabei geht es unter anderem um mögliche finanzielle Vorteile für den Präsidenten, seine Familie und politische Verbündete. Auch mögliche Geschäfte mit privaten Unternehmen, der Einsatz von Steuergeld sowie die Begnadigung verurteilter Straftäter sollen unter die Lupe genommen werden.
Weitere mögliche Untersuchungsthemen sind Trumps Vorgehen gegen politische Gegner, seine Sparmaßnahmen und die Rechtmäßigkeit militärischer Einsätze. Auch die Massenabschiebungen und der Umgang mit Venezuela könnten parlamentarisch aufgearbeitet werden.
Raskin behauptet zudem, dass Regierungsmitglieder und Mitarbeiter bereits damit begonnen hätten, E-Mails, Chatnachrichten und andere Kommunikation zu löschen, die für künftige Untersuchungen relevant sein könnten. In Schreiben an Justizminister Todd Blanche und Heimatschutzminister Markwayne Mullin forderte er deshalb Aufklärung. Die Ministerien seien verpflichtet, solche Kommunikation aufzubewahren.
Für die Demokraten geht es dabei nicht nur um politische Kontrolle. Sie müssen auch die Erwartungen jener Wähler erfüllen, die ihnen Anfang November ihre Stimme gegeben haben. Zudem steht bereits 2028 die nächste Präsidentschaftswahl an.
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