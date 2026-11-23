Im Dezember 2024 war Kitzbühel-Sieger Cyprien Sarrazin in Bormio schwer gestürzt, erlitt eine Hirnblutung und musste sich zurück ins Leben kämpfen. Nun steht der 32-jährige Franzose nach fast zweijähriger Verletzungspause vor seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup.
Immerhin wurde der Kitzbühel-Abfahrtsdoppelsieger von 2024 am Montag für den ersten Super-G der Saison am Samstag in Copper Mountain (USA) nominiert. Dabei zeigte sich der Speed-Star vor einigen Wochen noch „mehr oder weniger zuversichtlich“, dass er rechtzeitig für den Saisonstart bereit sein wird.
Am Programm stehten ein Super-G und ein Riesenslalom in Copper Mountain, sowie eine Woche später zwei Abfahrten, ein Super-G und ein Riesenslalom in Beaver Creek.
„Schädeldecke abgenommen“
Sarrazin war Ende 2024 im Training für die Abfahrt von Bormio schwer gestürzt und auf den Kopf aufgeschlagen. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma, ehe die Reha-Maßnahmen begannen. Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt vom Unfall und der Operation. „Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen“, erzählte er. Aber inzwischen gehe es ihm „wirklich gut, ich bin glücklich.“ Und offenbar bereit fürs Comeback!
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