„Schädeldecke abgenommen“

Sarrazin war Ende 2024 im Training für die Abfahrt von Bormio schwer gestürzt und auf den Kopf aufgeschlagen. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma, ehe die Reha-Maßnahmen begannen. Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt vom Unfall und der Operation. „Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen“, erzählte er. Aber inzwischen gehe es ihm „wirklich gut, ich bin glücklich.“ Und offenbar bereit fürs Comeback!