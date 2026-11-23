Auf der Inntalautobahn bei Pettnau Fahrtrichtung Landeck in Tirol hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Meldungen zufolge sind zwölf Fahrzeuge darin verwickelt, 14 Insassen müssen mit der Rettung versorgt werden.
Laut ersten Polizeiinformationen kam es gegen 17 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Westen zu dem folgenschweren Unfall. „Zwölf Fahrzeuge sind betroffen, 14 Insassen werden von der Rettung versorgt“, hieß es dazu Montagabend von der Polizeipressestelle.
Die Autobahn musste Richtung Landeck komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird im Bereich der Rastätte Rosenberger auf die Bundesstraße abgeleitet.
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