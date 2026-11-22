Abschluss der 13. Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga. Die krisengebeutelte Austria will im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg eine Kehrtwende einleiten. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Salzburg will auch ohne den verletzten Haris Tabakovic die Schlagzahl hoch halten. Vor dem Gastspiel beim Vorletzten in Wien-Favoriten spricht vieles für einen Sieg der in dieser Saison noch ungeschlagenen Gäste. Die Austria hat ihre vergangenen vier Heimspiele gegen die Bullen allesamt verloren, gegen einen richtigen Angstgegner haben die Violetten insgesamt acht ihrer vergangenen neun Duelle ohne einen Punktgewinn beendet. Bei Salzburg wird Trainer Danny Röhl nach seinem Ausschluss in Graz auf der Tribüne Platz nehmen. Von dort will er eine konzentrierte Vorstellung der Rapid-Verfolger sehen.
„Wir müssen schauen, dass wir nach der Länderspielpause wieder gut reinkommen“, meinte Röhl, der an der Linie von seinem Assistenten Sebastian Heidinger vertreten wird. Salzburg beklagt weiter Ausfälle. Auch Damir Redzic kam angeschlagen vom ungarischen Nationalteam zurück. Dominik Schmid ist erkrankt, Nikolas Veratschnig dürfte für die Startelf noch kein Thema sein. Die Austria sieht Röhl nach dem Trainerwechsel zu Max Uhlig verbessert. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr gut vorbereitet sein dürfte und uns alles abverlangen wird, auch weil sie in einer schwierigen Situation stecken.“
Kampf gegen den Abstieg?
Die Wiener haben in dieser Saison daheim erst einen Sieg bei vier Niederlagen vorzuweisen. Gegen Salzburg wartet die Austria seit 13 Heimspielen – bei zehn Niederlagen – auf ein Erfolgserlebnis. Uhlig will die Pause genutzt haben. „Wir brauchen auch einmal einen Spielverlauf, der ein Stück weit in unsere Richtung geht“, hoffte der Helm-Nachfolger.
Nicht ungehört blieben die Aussagen von Kapitän Aleksandar Dragovic, der von einem Kampf gegen den Abstieg gesprochen hatte. „Es sind erst zwölf Spiele gespielt. Drago hat das vielleicht nicht so gemeint. Wir spielen jetzt noch bis zur Winterpause und schauen, wo wir dann stehen. Es sind noch genug Spiele, um das Ruder herumzureißen“, meinte Reinhold Ranftl dazu. Uhlig ortete Dragovic‘ Worte als Zeichen, alle wachzurütteln. „Absolut jedem in der Mannschaft ist bewusst, in welcher Situation wir sind.“
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