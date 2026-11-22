Salzburg will auch ohne den verletzten Haris Tabakovic die Schlagzahl hoch halten. Vor dem Gastspiel beim Vorletzten in Wien-Favoriten spricht vieles für einen Sieg der in dieser Saison noch ungeschlagenen Gäste. Die Austria hat ihre vergangenen vier Heimspiele gegen die Bullen allesamt verloren, gegen einen richtigen Angstgegner haben die Violetten insgesamt acht ihrer vergangenen neun Duelle ohne einen Punktgewinn beendet. Bei Salzburg wird Trainer Danny Röhl nach seinem Ausschluss in Graz auf der Tribüne Platz nehmen. Von dort will er eine konzentrierte Vorstellung der Rapid-Verfolger sehen.