Plötzlich drehte der Mann erneut durch! Er schrie herum und ging auf die Mitarbeiter los! Einen versuchte er mit der Faust zu schlagen und ihn zu würgen, was die Männer jedoch verhindern konnten, indem sie ihn gerade noch rechtzeitig wegzerrten. „Ich bringe dich um, du gehörst vergast!“, brüllte der Tobende. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei aber bereits eingetroffen und nahm den Tatverdächtigen fest. Nun sitzt er erneut in Untersuchungshaft und wartet dort auf den nächsten Prozess, verteidigt wird er von Anwalt Raimund Hofmann.