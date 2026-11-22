Gerade erst aus der Strafhaft entlassen, rastete ein gebürtiger Niederösterreicher in einer Grazer Straßenbahn völlig aus und ging auf Graz-Linien-Mitarbeiter los. Nun sitzt er wieder hinter Schloss und Riegel.
Es gibt Menschen, die sind einfach unbelehrbar. Dazu zählt auch jener 35-jährige und bereits 15-fach vorbestrafte, gebürtige Niederösterreicher, der am Nationalfeiertag in einer Straßenbahn in Graz für ordentlich Wirbel sorgte und der sich deswegen in den nächsten Tagen vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten muss. Was war geschehen?
Nur 1,5 Wochen zuvor war er aus der Strafhaft entlassen worden. Diebstahl, Sachbeschädigungen, gefährliche Drohungen, Körperverletzungen, Nötigungen und so weiter – ein breites Sammelsurium an Delikten aus dem Strafgesetzbuch hat er bereits am Kerbholz.
1,8 Promille intus
Nachdem er am 26. Oktober ordentlich „getankt“ hatte, setzte er sich in die Straßenbahn der Linie 4 – und schlief ein. Der Bim-Fahrer versuchte ihn zu wecken, als der Betrunkene ihm deswegen Schläge androhte, fuhr er aber vorsichtshalber weiter. Beim Jakominiplatz angekommen, holte der eingeschüchterte Mitarbeiter seine Kollegen zu Hilfe.
Plötzlich drehte der Mann erneut durch! Er schrie herum und ging auf die Mitarbeiter los! Einen versuchte er mit der Faust zu schlagen und ihn zu würgen, was die Männer jedoch verhindern konnten, indem sie ihn gerade noch rechtzeitig wegzerrten. „Ich bringe dich um, du gehörst vergast!“, brüllte der Tobende. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei aber bereits eingetroffen und nahm den Tatverdächtigen fest. Nun sitzt er erneut in Untersuchungshaft und wartet dort auf den nächsten Prozess, verteidigt wird er von Anwalt Raimund Hofmann.
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