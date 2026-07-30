Chipmangel wird laut Samsung noch Jahre andauern

Bei den für KI-Prozessoren wichtigen Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) will Samsung den Rückstand auf den heimischen Konkurrenten SK Hynix aufholen. Der Umsatz mit der neuesten Generation HBM4 solle sich im dritten Quartal mehr als verdreifachen, teilte Samsung mit. Auch das Geschäft mit der Auftragsfertigung (Foundry), in dem die Südkoreaner mit TSMC und Intel konkurrieren, stehe dank steigender Auslastung vor der Trendwende. Zudem liege der Bau der neuen Chipfabrik im texanischen Taylor im Zeitplan für eine Inbetriebnahme heuer.