Doch es sind die Partien auf Augenhöhe, bei denen die Austria ganz sicher dazu gelernt hat. Für Mader liegt ein Grund darin, dass er seiner Offensive eingebläut hat, dass sie im Spiel gegen den Ball wesentlich aggressiver sein muss und dadurch auch die Verteidigung entlastet. Gegen die WSG Tirol hat das bestens geklappt, denn da ließ Maders Team nach der Pause lediglich eine einzige Möglichkeit zu. Einen Reifeprozess hat etwa auch Seydou Diarra mitgemacht, der nicht mehr nur herumdribbelt, sondern auch den Abschluss sucht und zum zweiten Mal in Serie traf. Auch Lenn Jastremski hat mit seinen Kämpferqualitäten seinen Platz im Team gefunden, obwohl er alles andere als ein Mittelstürmer ist.