Lustenau-Trainer Markus Mader will sich von den zwei Siegen in Serie nicht blenden lassen. Dafür freut sich der 58-Jährige über die Entwicklung seiner Mannschaft, die vor allem gegen die Gegner auf Augenhöhe stark zugelegt hat. Momentan sitzen die Grün-Weißen stabil im Mittelfeld der Bundesliga.
Zwei Siege in Serie – das ist für Lustenau Neuland in dieser Saison. Damit hat sich die Austria in die Tabellenmitte vorgearbeitet, was der Mannschaft vor der Saison kaum einer zugetraut hätte. Wie immer weiß man jedoch bei den Lustenauern den (kurzen) Höhenflug richtig einzuordnen. So meint Trainer Markus Mader völlig zurecht, dass er gut daran tue, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und sein Job es sei, dass auch die Spieler nicht abheben. Erfreut ist der Coach vor allem über die Entwicklungsschritte, die sein Team seit dem Bundesliga-Start gemacht hat.
Dass die Verteidigung in den letzten beiden Spielen nur einen Gegentreffer kassierte, sei das beste Beispiel. Wohl wissend, dass dies im nächsten Heimspiel gegen Rapid wieder völlig anders sein kann.
Doch es sind die Partien auf Augenhöhe, bei denen die Austria ganz sicher dazu gelernt hat. Für Mader liegt ein Grund darin, dass er seiner Offensive eingebläut hat, dass sie im Spiel gegen den Ball wesentlich aggressiver sein muss und dadurch auch die Verteidigung entlastet. Gegen die WSG Tirol hat das bestens geklappt, denn da ließ Maders Team nach der Pause lediglich eine einzige Möglichkeit zu. Einen Reifeprozess hat etwa auch Seydou Diarra mitgemacht, der nicht mehr nur herumdribbelt, sondern auch den Abschluss sucht und zum zweiten Mal in Serie traf. Auch Lenn Jastremski hat mit seinen Kämpferqualitäten seinen Platz im Team gefunden, obwohl er alles andere als ein Mittelstürmer ist.
Offensiver Verteidiger
Dafür scheint Fabian Gmeiner auf der rechten Außenbahn seine Offensivqualitäten entdeckt zu haben. Gegen die WSG Tirol war der 29-jährige Dornbirner der gefährlichste Stürmer und hatte bei zwei Chancen das Glück nicht auf seiner Seite. So muss der verlässliche Rackerer auch nach 192 Spielen, die er mit der Austria bestritten hat, weiter auf sein allererstes Tor warten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.